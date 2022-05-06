Север Португалии ждет наплыва любителей клубники

Только четыре фермера из этой деревни в районе Браганса ежегодно производят около 100 тонн. По оценкам, около десяти процентов продукции будет продано в ближайшие два дня.

Мы следим за утренней напряженной работой по сбору клубники.

«Вы должны ловить себя ловко, чтобы не сломать зеленую клубнику или цветок». Вскоре после семи утра, с первыми лучами солнца, Бруна Мораиш и еще семь человек приступили к деликатному процессу сбора клубники.

В нескольких сотнях метров от деревни, названной клубничной столицей северо-востока Траз-уш-Монтеш, на обочине дороги находится клубничная поляна площадью около двух гектаров, покрытая сотнями метров пластика.

Микроклимат, существующий в деревне, благоприятный для выращивания фруктов, почва, богатая калием, и опыт производителей, которые провели некоторое время в странах с клубничными традициями, являются факторами, которые придают фруктам особый аромат и более сладкий вкус.

«Только что у меня были люди, которые приехали из Фамаликао, и, попробовав ягоды в первый раз, они сразу сказали, что такого больше нигде нет. Наша клубника сладкая, как мед», - говорит один из местных фермеров.

В выходные приходской совет снова будет продвигать клубничную ярмарку, которая возвращается после двух лет пандемии, и ожидается большой наплыв гостей.

Местный мэр также настроен оптимистично. «Все условия созданы для идеального уик-энда. Погода будет хорошей, люди хотят выйти на улицу, пообщаться, а клубника Сан-Педро-Велью - очень аппетитный фрукт, пользующийся большим спросом», - говорит Фернанда Гуэрра.

Ожидается, что на ярмарке выходного дня будет продано около десяти тонн. Каждая коробка с 2 килограммами клубники стоит семь евро.