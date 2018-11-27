Шахматная сборная Армении М-16 встретится с Португалией

В первом туре наша команда со счетом 1,5:2,5 проиграла Швейцарии. После этой неудачи сборная Армении сначала со счетом 3,5:0,5 разгромила команду Киргизии, а в 3-м туре достигла преимущества над Данией – 2,5:1,5, пишет ru.a1plus.am.

Наша сборная завоевала 4 очка и сейчас делит 8-20-е места. Таблицу возглавляют четыре страны: Узбекистан, США, Индия и Беларусь, которые одержали по три победы и имеют по 6 очков.

В намеченном на сегодня 4-м туре юношеская сборная Армении встретится с Португалией, которая победила Азербайджан и Израиль, проиграла США.