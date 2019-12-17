"Шахтер" сыграет с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы

Вторник, 17 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Футболисты донецкого "Шахтера" сыграют в 1/16 финала Лиги Европы с португальской "Бенфикой".

Жеребьевка прошла в понедельник в швейцарском Ньоне.

Первый матч украинская команда проведет 20 февраля на своем поле, ответная игра состоится 27 февраля в Лиссабоне, пишет РИА Новости.

Обе команды попали в Лигу Европы, заняв третьи места в своих группах в Лиге чемпионов. "Бенфика" в Лиге чемпионов играла в одной группе с петербургским "Зенитом". В последнем туре группового этапа португальская команда победила "Зенит" со счетом 3:0, это поражение не позволило российскому клубу выйти в весеннюю стадию еврокубков.

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