Шестеро важных игроков расторгли контракты со Спортингом

После поражения 0:2 от Атлетико в Лиге Европы президент клуба Бруну Де Карвалью открыто раскритиковал игроков команды, а после критики президента от игроков, Де Карвалью отстранил 19 человек первой команды.

Позднее ультрас Спортинга разгромили тренировочную базу клуба и даже разбили голову Басу Досту. Такой хаос в клубе привел к тому, что игроки команды принялись разрывать соглашения с клубом в одностороннем порядке.

Ранее со Спортингом расторгли контракты вратарь Руй Патрисиу, полузащитник Вильям Карвальо, форвард Бас Дост и полузащитник Даниэль Поденсе.

Накануне стало известно, что вслед за ними последовали еще два игрока - Желсон Мартинш и Бруно Фернандеш.

Теперь же португальские СМИ уверяют, что на этой неделе заявление о расторжении контрактов напишут еще три игрока - Родриго Батталья, Маркос Акунья и Жереми Матье.

С уходом этих игроков Спортинг подешевел на 135 миллионов евро. Интересно, что опальный президент клуба готов уйти вместе со своим советом в том случае, если игроки вернутся в клуб.