Си Цзиньпин отправится в Португалию

Среда, 28 Ноябрь 2018 Португалия Португалия

Си Цзиньпин отправится в Португалию

Си Цзиньпин отправился в турне по Аргентине, Испании, Панаме и Португалии.

Председатель КНР Си Цзиньпин покинул Пекин в преддверии турне по Испании, Аргените, панаме и Португалии по случаю 13-го саммита «Группы 20» в столице Аргентины Буэнос-Айресе, сообщает 27 ноября газета «Жэньминь жибао».

При этом, как отмечалось ранее, председатель Си намерен встретиться в Аргентине с президентом США Дональдом Трампом, а также с рядом политических лидеров других стран, пишет regnum.ru.

Как сообщил пресс-секретарь МИД Китая Лу Кан, китайский лидер посетит Испанию по приглашению короля Филиппа VI, Аргентину — главы государства Маурисио Макри, Панаму — президента Хуана Карлоса Варела и Португалию — по приглашению президента Марселу Ребелу ди Соза.

В состав делегации китайского лидера помимо его жени Пэн Лиюань войдет целый ряд высокопоставленных чиновников, включая министра иностранных дел Ван И, а также главу Офиса комиссии по иностранным делам ЦК КПК Яна Цзечи среди прочих.

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