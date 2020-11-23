Символы Всемирного дня молодежи доставлены ​​в Португалию

Всемирный день молодежи (ВДМ) пройдет в Лиссабоне в 2023 году, после чего совершит вояж через португальские епархии и португалоговорящие страны.

Изначально планировалось, что День молодежи пройдет в апреле 2022 года, но из-за пандемии мероприятия были отложены на один год.

Всемирный день молодежи является самым крупным мероприятием, организуемым католической церковью.

Символами ВДМ являются Паломнический крест высотой 3,8 метра и копия иконы Богоматери «Salus Populi Romani», на которой изображена Дева Мария с младенцем на руках.

После прибытия в Португалию эти символы будут храниться в кафедральном соборе Лиссабона.

Португалия станет второй португалоязычной страной после Бразилии, где пройдет Всемирный день молодежи, учрежденный в 1985 году Папой Иоанном Павлом II.