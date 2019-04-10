Сколько денег у португальцев?

Среда, 10 Апрель 2019 Португалия Португалия

Сколько денег у португальцев?

Исследователи выяснили сколько денег в кармане у жителя Португалии.

Данные исследования приводит Mastercard.

Компания Mastercard практически залезла португальцам в карман, чтобы выяснить сколько наличных они берут с собой. Оказалось, что молодые люди в среднем носят с собой 16 евро, люди более старшего возраста и пожилые — 25 евро. Таким образом, в среднем эта сумма составляет 22 евро.

Исследование проводилось в феврале этого года. Всего были опрошены 500 человек в возрасте от 18 до 55 лет.

Данные показывают, что несмотря на то, что практически у каждого есть банковская карта, 93% респондентов берут с собой наличные. При этом, как оказалось, женщины имеют привычку брать с собой меньше денег (в среднем 19,6 евро), чем мужчины (25,5 евро). Что касается банкоматов, 55% португальцев признались что обычно снимают сумму в 20 евро. Однако, в среднем эта сумма составляет 30 евро. У 7 из 10 португальцев есть хотя бы одна дебетовая карта, у 53% респондентов также оформлена кредитная карта. При этом чем старше люди, тем больше они предпочитают оплачивать наличными.

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