Португалия: сколько стоит алкогольный напиток?

Финляндия и Венгрия - государства-члены Европейского Союза, где цена на алкоголь самая высокая и самая дешевая соответственно. Португалия находится в середине таблицы.

Судя по данным, опубликованным Европейским статистическим управлением, алкогольные напитки, продаваемые в северной стране, более чем в два с половиной раза дороже, чем в центральноевропейской стране.

При сравнении затрат со средним индексом цен Европейского союза, выраженным значением 100, результаты показывают, что цена на алкогольные напитки (крепкие напитки, вино и пиво) была самой высокой в ​​Финляндии (средний индекс цен составлял 193), за ними следуют Ирландия (181) и Швеция (166).

Алкогольные напитки в Португалии в 2020 году были на 13-м месте среди 27 стран, входящих в Европейский союз, с индексом цен на 5,9% выше среднего по Европе. Измеренный индекс цен составил 105,9.

Однако это не будет самым высоким значением для Португалии. Согласно данным Евростата, в 2019 году измеренный индекс цен составил 107,4. Последним годом, в котором Португалия была ниже средних европейских цен на алкогольные напитки, был 2013 год, когда она представила индекс 95,4.

Наряду с Венгрией (73) идут Румыния (74) и Болгария (81), где дешевле употреблять алкоголь.