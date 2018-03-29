АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПОРТУГАЛИЯ

Афиша: апрель

Экспорт Португалии в Россию увеличился

Полиция выписала меньше штрафов

Новые права работников

Надбавка к пенсии

Самый дешевый супермаркет

Португалия примет новых беженцев

Привлекли полицию ...

Аферы с номерами Segurança Social

Наказание за проституцию

Приговор за тройное убийство

Спекулировали билетами на концерты U2

Наказание за проституцию

Хищения на почте

Запасы сардины удвоились

70 дней - без зарплаты

Парадоксы португальской армии

Работники умнее патронов

Любимые бренды

Работы на Мосту 25 апреля

Местный лосось?

«Особые» ученики

Новые маршруты от Ryanair

«Пять звезд Португалии»

Лиссабон приближается к Мадриду

Качество жизни - улучшилось

Жить в историческом центре...

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Налоговая декларация-2018: все в интернет!

Кто может не подавать IRS

Дети в IRS

IRS и супруги: вместе или раздельно?

Отчисления в SS для домработниц и предпринимателей - по-новому

За стабильную работу!

Новшества для налогоплательщиков

ЭТО ИНТЕРЕСНО Бестелесный разум: как Стивен Хокинг побеждал смерть

Из Украины в Португалию - без визы

Интервью: Эвелина Хромченко

Самый дорогой в истории сериал

Уникальные наношипы

Это время размышлять и пробовать И многое другое!..

Кроме этих новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

Читайте «Слово», будьте в курсе событий!

ЭКСКЛЮЗИВ

16 самых цветущих улиц и городов Португалии

С севера до юга страны, не говоря уже об островах, есть немало улиц, которые выглядят как настоящие сады. Откройте для себя 16 самых цветущих городов Португалии и погрузитесь в их очарование.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 725, апрель 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.