«СЛОВО» № 725. Апрель 2018 г.

Четверг, 29 Март 2018 Португалия Португалия Анонсы газет

«СЛОВО» № 725. Апрель 2018 г.

Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 725. Апрель 2018 г.

АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПОРТУГАЛИЯ     

  • Афиша: апрель
  • Экспорт Португалии в Россию увеличился
  • Полиция выписала меньше штрафов
  • Новые права работников
  • Надбавка к пенсии
  • Самый дешевый супермаркет
  • Португалия примет новых беженцев
  • Привлекли полицию ...
  • Аферы с номерами Segurança Social
  • Наказание за проституцию
  • Приговор за тройное убийство
  • Спекулировали билетами на концерты U2
  • Наказание за проституцию
  • Хищения на почте
  • Запасы сардины удвоились
  • 70 дней - без зарплаты
  • Парадоксы португальской армии
  • Работники умнее патронов
  • Любимые бренды
  • Работы на Мосту 25 апреля
  • Местный лосось?
  • «Особые» ученики
  • Новые маршруты от Ryanair
  • «Пять звезд Португалии»
  • Лиссабон приближается к Мадриду
  • Качество жизни - улучшилось
  • Жить в историческом центре...

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ   

  • Налоговая декларация-2018: все в интернет!
  • Кто может не подавать IRS
  • Дети в IRS
  • IRS и супруги: вместе или раздельно?
  • Отчисления в SS для домработниц и предпринимателей - по-новому
  • За стабильную работу!
  • Новшества для налогоплательщиков

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    • Интервью: Эвелина Хромченко
    • Самый дорогой в истории сериал
    • Уникальные наношипы
    • Это время размышлять и пробовать 

    И многое другое!..

    Кроме этих новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

    Читайте «Слово», будьте в курсе событий! 

     ЭКСКЛЮЗИВ

    16 самых цветущих улиц и городов Португалии

    С севера до юга страны, не говоря уже об островах, есть немало улиц, которые выглядят как настоящие сады. Откройте для себя 16 самых цветущих городов Португалии и погрузитесь в их очарование.

    Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 725, апрель 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.

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