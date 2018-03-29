«СЛОВО» № 725. Апрель 2018 г.
Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 725. Апрель 2018 г.
АНОНС
Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».
ПОРТУГАЛИЯ
- Афиша: апрель
- Экспорт Португалии в Россию увеличился
- Полиция выписала меньше штрафов
- Новые права работников
- Надбавка к пенсии
- Самый дешевый супермаркет
- Португалия примет новых беженцев
- Привлекли полицию ...
- Аферы с номерами Segurança Social
- Наказание за проституцию
- Приговор за тройное убийство
- Спекулировали билетами на концерты U2
- Наказание за проституцию
- Хищения на почте
- Запасы сардины удвоились
- 70 дней - без зарплаты
- Парадоксы португальской армии
- Работники умнее патронов
- Любимые бренды
- Работы на Мосту 25 апреля
- Местный лосось?
- «Особые» ученики
- Новые маршруты от Ryanair
- «Пять звезд Португалии»
- Лиссабон приближается к Мадриду
- Качество жизни - улучшилось
- Жить в историческом центре...
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
- Налоговая декларация-2018: все в интернет!
- Кто может не подавать IRS
- Дети в IRS
- IRS и супруги: вместе или раздельно?
- Отчисления в SS для домработниц и предпринимателей - по-новому
- За стабильную работу!
- Новшества для налогоплательщиков
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- Уникальные наношипы
- Это время размышлять и пробовать
Кроме этих новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.
Читайте «Слово», будьте в курсе событий!
ЭКСКЛЮЗИВ
16 самых цветущих улиц и городов Португалии
С севера до юга страны, не говоря уже об островах, есть немало улиц, которые выглядят как настоящие сады. Откройте для себя 16 самых цветущих городов Португалии и погрузитесь в их очарование.
Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 725, апрель 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.
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