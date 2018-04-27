АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПОРТУГАЛИЯ

Афиша: май

Камеры в светофоре

Воруют электроэнергию...

Почтовые услуги подорожали

Изменения в историческом центре

Сколько зарабатывают депутаты

Из Лиссабона в Порту - за 5 евро

Прощай, Jumbo

Спрос на «золотые визы»

Сверхзадолженности: новые причины

Не оправдал ожиданий...

Новые рабочие места

Дешевый отдых

Помощь труженикам секс-индустрии

Беспрецедентное снижение безработицы

Бутилированная вода все более популярна

Самая дружелюбная страна в мире

Время платить IMI. Но не всем...

Доступная аренда в Лиссабоне

Проще и больше

Разоблачили лже-врача...

Задержаны военнослужащие

Пенсионер помог задержать мошенника

Австрийцы все-таки погибли...

Обворовали церковь...

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Anexo G: для тех, кто продал недвижимость

Запись в школу - по-новому

Повторный брак - без проблем

Не забудьте подать Anexo SS

ДНК-тест на отцовство

Закон о смене пола

Как долго хранить фактуры

Чистка территорий или штраф

ЭТО ИНТЕРЕСНО «Евровидение-2018»

Литий - топливо XXI века?

Белые блузы с кружевом и оборками

Химиотерапия - в коридоре

Антивозрастная таблетка

Гороскоп, который сбывается И многое другое!..

Кроме этих новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

Читайте «Слово», будьте в курсе событий!

ЭКСКЛЮЗИВ

15 крупнейших городов Португалии

Население Португалии на момент написания этой статьи составляло 10 270 886 человек. Большая часть населения сосредоточена неподалеку от побережья океана, от Порту до Сетубала.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 726, май 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.