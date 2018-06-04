«СЛОВО» № 727. Июнь 2018 г.
Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 727. Июнь 2018 г.
АНОНС
Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».
ПЕНСИЯ
- Какой будет ваша пенсия
- Пенсии увеличатся - несмотря ни на что
- От чего зависит повышение
- Как рассчитывается индексация
ПОРТУГАЛИЯ
- Банки вернут проценты
- Отчисления в SS можно не платить
- Цены на топливо
- Видеонаблюдение в Лиссабоне
- Учащиеся-цыгане
- Визы - нелегальным иммигрантам
- «За иной закон о гражданстве»
- Доступ к счетам - разрешен
- Большие собаки - в автобусе?
- Новые правила защиты персональных данных
- Когда начнется учебный год
- Молодежь не торопится жить отдельно
- Кто курит больше
- Четверть населения - под угрозой бедности
- Chave na Mão, или переселение с оплатой
- Программа «Доступная аренда»
- Отель + хостел
- Посетите Ботанический сад!
- Туристический налог в Синтре
- «Голубые флаги»: больше и лучше
- Новая система проверки билетов
- Лиссабон - снова лучший!
- Сколько ждать консультации
- «Опасная» профессия
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
- Recibos verdes, пособие по безработице и больничный
- Отчисления для работающих по recibos verdes - по-новому
- Квартира - в кредит. Можно ли арендовать?
- Арендовать жилье, чтобы затем купить
- Новые правила аренды
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Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.
Читайте «Слово», будьте в курсе событий!
ЭКСКЛЮЗИВ
10 замков тамплиеров в Португалии
Орден создавали для защиты христианских паломников, отправляющихся в Святую Землю, однако тамплиеры кроме этого помогали строить страну и оставили очень богатое наследие.
Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 727, июнь 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.
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