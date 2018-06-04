«СЛОВО» № 727. Июнь 2018 г.

Понедельник, 04 Июнь 2018 Португалия Португалия Анонсы газет

«СЛОВО» № 727. Июнь 2018 г.

Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 727. Июнь 2018 г.

АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПЕНСИЯ   

  • Какой будет ваша пенсия
  • Пенсии увеличатся - несмотря ни на что
  • От чего зависит повышение
  • Как рассчитывается индексация

ПОРТУГАЛИЯ     

  • Банки вернут проценты
  • Отчисления в SS можно не платить
  • Цены на топливо
  • Видеонаблюдение в Лиссабоне
  • Учащиеся-цыгане
  • Визы - нелегальным иммигрантам
  • «За иной закон о гражданстве»
  • Доступ к счетам - разрешен
  • Большие собаки - в автобусе?
  • Новые правила защиты персональных данных
  • Когда начнется учебный год
  • Молодежь не торопится жить отдельно
  • Кто курит больше
  • Четверть населения - под угрозой бедности
  • Chave na Mão, или переселение с оплатой
  • Программа «Доступная аренда»
  • Отель + хостел
  • Посетите Ботанический сад!
  • Туристический налог в Синтре
  • «Голубые флаги»: больше и лучше
  • Новая система проверки билетов
  • Лиссабон - снова лучший!
  • Сколько ждать консультации
  • «Опасная» профессия

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ    

  • Recibos verdes, пособие по безработице и больничный
  • Отчисления для работающих по recibos verdes - по-новому
  • Квартира - в кредит. Можно ли арендовать?
  • Арендовать жилье, чтобы затем купить
  • Новые правила аренды

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    • Лучшие в мире для студентов
    • Как стать счастливым?
    • Сауна убережет от инсульта
    • Сделайте первый шаг - это прославит вас и принесет пользу
    И многое другое!..

    Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

    Читайте «Слово», будьте в курсе событий! 

     ЭКСКЛЮЗИВ

    10 замков тамплиеров в Португалии

    Орден создавали для защиты христианских паломников, отправляющихся в Святую Землю, однако тамплиеры кроме этого помогали строить страну и оставили очень богатое наследие.

    Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 727, июнь 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.

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