АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПЕНСИЯ

Какой будет ваша пенсия

Пенсии увеличатся - несмотря ни на что

От чего зависит повышение

Как рассчитывается индексация

ПОРТУГАЛИЯ

Банки вернут проценты

Отчисления в SS можно не платить

Цены на топливо

Видеонаблюдение в Лиссабоне

Учащиеся-цыгане

Визы - нелегальным иммигрантам

«За иной закон о гражданстве»

Доступ к счетам - разрешен

Большие собаки - в автобусе?

Новые правила защиты персональных данных

Когда начнется учебный год

Молодежь не торопится жить отдельно

Кто курит больше

Четверть населения - под угрозой бедности

Chave na Mão, или переселение с оплатой

Программа «Доступная аренда»

Отель + хостел

Посетите Ботанический сад!

Туристический налог в Синтре

«Голубые флаги»: больше и лучше

Новая система проверки билетов

Лиссабон - снова лучший!

Сколько ждать консультации

«Опасная» профессия

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Recibos verdes, пособие по безработице и больничный

Отчисления для работающих по recibos verdes - по-новому

Квартира - в кредит. Можно ли арендовать?

Арендовать жилье, чтобы затем купить

Новые правила аренды

ЭТО ИНТЕРЕСНО Лучшие в мире для студентов

Как стать счастливым?

Сауна убережет от инсульта

Сделайте первый шаг - это прославит вас и принесет пользу И многое другое!..

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ЭКСКЛЮЗИВ

10 замков тамплиеров в Португалии

Орден создавали для защиты христианских паломников, отправляющихся в Святую Землю, однако тамплиеры кроме этого помогали строить страну и оставили очень богатое наследие.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 727, июнь 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.