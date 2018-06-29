«СЛОВО» № 728. Июль 2018 г.

Пятница, 29 Июнь 2018 Португалия Португалия Анонсы газет

«СЛОВО» № 728. Июль 2018 г.

Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 728. Июль 2018 г.

АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ЗАКОНОПРОЕКТ

  • Эвтаназия - вне закона
  • В каких странах разрешена эвтаназия
  • Ситуация в Португалии
  • Смерть... по интернету
  • «Позор современной цивилизации»
  • Эвтаназия и Медицинский кодекс этики

ПОРТУГАЛИЯ     

  • Афиша: июль
  • Будьте осторожны со своим NIB
  • Пособия по безработице - по-новому
  • Увеличены размеры социальных пособий
  • Дизели теряют популярность
  • Автомобильное топливо - подешевеет?
  • «Проделки» почтальона
  • Мошенничество с арендой
  • Кто поджег женщину
  • Таксисты-спекулянты
  • Отломали пальцы...
  • Водители остались без баллов
  • Досрочные пенсии снова урежут
  • Учебники останутся прежними
  • Скидки на баллонный газ
  • Не учатся и не работают
  • Заработки домработниц растут
  • Безработица снизилась до минимума
  • Новая кредитная линия
  • Карты Wizink переходят к Santander
  • Стоит ли продолжать учебу
  • Отказ в визе
  • Выселение - невозможно
  • Линия помощи арендаторам
  • Незаменимы при аренде и продаже
  • Подарок от TAP
  • Туристы хвалят португальские отели
  • Новая причина рака
  • Пациенты жалуются...
И многое другое!..

Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

Читайте «Слово», будьте в курсе событий! 

 ЭКСКЛЮЗИВ

Багаж и ручная кладь: таможня дает добро

В преддверии отпусков и полета на родину турагентство PortTravel подробно и детально отвечает на актуальные вопросы клиентов: какие товары можно провезти и, в частности, в ручной клади. Бывают даже довольно странные вопросы типа можно ли везти с собой кастрюлю, свежий лосось и т.п.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 728, июль 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.

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