«СЛОВО» № 728. Июль 2018 г.
Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 728. Июль 2018 г.
АНОНС
Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».
ЗАКОНОПРОЕКТ
- Эвтаназия - вне закона
- В каких странах разрешена эвтаназия
- Ситуация в Португалии
- Смерть... по интернету
- «Позор современной цивилизации»
- Эвтаназия и Медицинский кодекс этики
ПОРТУГАЛИЯ
- Афиша: июль
- Будьте осторожны со своим NIB
- Пособия по безработице - по-новому
- Увеличены размеры социальных пособий
- Дизели теряют популярность
- Автомобильное топливо - подешевеет?
- «Проделки» почтальона
- Мошенничество с арендой
- Кто поджег женщину
- Таксисты-спекулянты
- Отломали пальцы...
- Водители остались без баллов
- Досрочные пенсии снова урежут
- Учебники останутся прежними
- Скидки на баллонный газ
- Не учатся и не работают
- Заработки домработниц растут
- Безработица снизилась до минимума
- Новая кредитная линия
- Карты Wizink переходят к Santander
- Стоит ли продолжать учебу
- Отказ в визе
- Выселение - невозможно
- Линия помощи арендаторам
- Незаменимы при аренде и продаже
- Подарок от TAP
- Туристы хвалят португальские отели
- Новая причина рака
- Пациенты жалуются...
Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.
Читайте «Слово», будьте в курсе событий!
ЭКСКЛЮЗИВ
Багаж и ручная кладь: таможня дает добро
В преддверии отпусков и полета на родину турагентство PortTravel подробно и детально отвечает на актуальные вопросы клиентов: какие товары можно провезти и, в частности, в ручной клади. Бывают даже довольно странные вопросы типа можно ли везти с собой кастрюлю, свежий лосось и т.п.
Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 728, июль 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.
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