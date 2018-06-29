АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ЗАКОНОПРОЕКТ

Эвтаназия - вне закона

В каких странах разрешена эвтаназия

Ситуация в Португалии

Смерть... по интернету

«Позор современной цивилизации»

Эвтаназия и Медицинский кодекс этики

ПОРТУГАЛИЯ

Афиша: июль

Будьте осторожны со своим NIB

Пособия по безработице - по-новому

Увеличены размеры социальных пособий

Дизели теряют популярность

Автомобильное топливо - подешевеет?

«Проделки» почтальона

Мошенничество с арендой

Кто поджег женщину

Таксисты-спекулянты

Отломали пальцы...

Водители остались без баллов

Досрочные пенсии снова урежут

Учебники останутся прежними

Скидки на баллонный газ

Не учатся и не работают

Заработки домработниц растут

Безработица снизилась до минимума

Новая кредитная линия

Карты Wizink переходят к Santander

Стоит ли продолжать учебу

Отказ в визе

Выселение - невозможно

Линия помощи арендаторам

Незаменимы при аренде и продаже

Подарок от TAP

Туристы хвалят португальские отели

Новая причина рака

Пациенты жалуются...

И многое другое!..

Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

Читайте «Слово», будьте в курсе событий!

ЭКСКЛЮЗИВ

Багаж и ручная кладь: таможня дает добро

В преддверии отпусков и полета на родину турагентство PortTravel подробно и детально отвечает на актуальные вопросы клиентов: какие товары можно провезти и, в частности, в ручной клади. Бывают даже довольно странные вопросы типа можно ли везти с собой кастрюлю, свежий лосось и т.п.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 728, июль 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.