«СЛОВО» № 731. Октябрь 2018 г.

Четверг, 27 Сентябрь 2018 Португалия Португалия Анонсы газет Популярные материалы

«СЛОВО» № 731. Октябрь 2018 г.

Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 731. Октябрь 2018 г.

АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

НЕДВИЖИМОСТЬ 

  • Предварительный договор купли-продажи недвижимости: ключевые моменты
  • Нюансы кондоминиума
  • Лифты и газовые установки: кто за что отвечает
  • Жилье в Португалии: мечты и реальность
  • Самые дорогие улицы
  • Снижение цен? Вполне возможно

ПОРТУГАЛИЯ      

  • Афиша: Октябрь
  • Гороскоп, который сбывается
  • Страховка - обязательна
  • Дома престарелых - «угроза для здоровья»
  • Мошеннические больничные
  • Cрок за убийство животного
  • Лиссабонский океанариум - лучший в мире
  • Роналду планирует открыть отель в Париже
  • Туристический налог:  теперь в Алгарве и Мафре
  • Колония морских котиков увеличилась
  • Триумф португальской обуви
  • На сколько повысится минимальная зарплата
  • На линии Кашкайш - новые поезда
  • Доходный бизнес
  • На сколько повысится минимальная зарплата
  • Минимальный спред от Bankinter
  • Бесплатные проездные
  • Лидер по количеству автомобилей
  • Дорожные пошлины - по-новому
  • Перспективы относительно работы
  • К коллективному увольнению прибегают все чаще
  • Новая система отчислений по recibos verdes
  • Новшества учебного года
  • Изменения в визовом режиме
  • Российский миллиардер приобретет Minipreço?
  • Работа по сменам
  • «Цифровая грамотность для рынка труда»
  • Проблемы с детским садом
  • Риск развития рака
  • Вернитесь домой, эмигранты!
  • Стоматолог - в районной поликлинике
  • Новый препарат для страдающих болезнью Паркинсона
  • легко ли попасть к кардиологу 
И многое другое!..

Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

Читайте «Слово», будьте в курсе событий! 

 ЭКСКЛЮЗИВ

12 самых интересных мест на острове Терсейра

Он известен как «праздничный» и «сиреневый» остров, и на нем есть немало мест, которые только предстоит открыть. Предлагаем вашему вниманию самые интересные достопримечательности Терсейры - ключевого острова Азорского архипелага.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 731, октябрь 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.

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