АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

НЕДВИЖИМОСТЬ

Предварительный договор купли-продажи недвижимости: ключевые моменты

Нюансы кондоминиума

Лифты и газовые установки: кто за что отвечает

Жилье в Португалии: мечты и реальность

Самые дорогие улицы

Снижение цен? Вполне возможно

ПОРТУГАЛИЯ

Афиша: Октябрь

Гороскоп, который сбывается

Страховка - обязательна

Дома престарелых - «угроза для здоровья»

Мошеннические больничные

Cрок за убийство животного

Лиссабонский океанариум - лучший в мире

Роналду планирует открыть отель в Париже

Туристический налог: теперь в Алгарве и Мафре

теперь в Алгарве и Мафре Колония морских котиков увеличилась

Триумф португальской обуви

На сколько повысится минимальная зарплата

На линии Кашкайш - новые поезда

Доходный бизнес

На сколько повысится минимальная зарплата

Минимальный спред от Bankinter

Бесплатные проездные

Лидер по количеству автомобилей

Дорожные пошлины - по-новому

Перспективы относительно работы

К коллективному увольнению прибегают все чаще

Новая система отчислений по recibos verdes

Новшества учебного года

Изменения в визовом режиме

Российский миллиардер приобретет Minipreço?

Работа по сменам

«Цифровая грамотность для рынка труда»

Проблемы с детским садом

Риск развития рака

Вернитесь домой, эмигранты!

Стоматолог - в районной поликлинике

Новый препарат для страдающих болезнью Паркинсона

легко ли попасть к кардиологу

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ЭКСКЛЮЗИВ

12 самых интересных мест на острове Терсейра

Он известен как «праздничный» и «сиреневый» остров, и на нем есть немало мест, которые только предстоит открыть. Предлагаем вашему вниманию самые интересные достопримечательности Терсейры - ключевого острова Азорского архипелага.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 731, октябрь 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.