«СЛОВО» № 731. Октябрь 2018 г.
Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 731. Октябрь 2018 г.
АНОНС
Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».
НЕДВИЖИМОСТЬ
- Предварительный договор купли-продажи недвижимости: ключевые моменты
- Нюансы кондоминиума
- Лифты и газовые установки: кто за что отвечает
- Жилье в Португалии: мечты и реальность
- Самые дорогие улицы
- Снижение цен? Вполне возможно
ПОРТУГАЛИЯ
- Афиша: Октябрь
- Гороскоп, который сбывается
- Страховка - обязательна
- Дома престарелых - «угроза для здоровья»
- Мошеннические больничные
- Cрок за убийство животного
- Лиссабонский океанариум - лучший в мире
- Роналду планирует открыть отель в Париже
- Туристический налог: теперь в Алгарве и Мафре
- Колония морских котиков увеличилась
- Триумф португальской обуви
- На сколько повысится минимальная зарплата
- На линии Кашкайш - новые поезда
- Доходный бизнес
- На сколько повысится минимальная зарплата
- Минимальный спред от Bankinter
- Бесплатные проездные
- Лидер по количеству автомобилей
- Дорожные пошлины - по-новому
- Перспективы относительно работы
- К коллективному увольнению прибегают все чаще
- Новая система отчислений по recibos verdes
- Новшества учебного года
- Изменения в визовом режиме
- Российский миллиардер приобретет Minipreço?
- Работа по сменам
- «Цифровая грамотность для рынка труда»
- Проблемы с детским садом
- Риск развития рака
- Вернитесь домой, эмигранты!
- Стоматолог - в районной поликлинике
- Новый препарат для страдающих болезнью Паркинсона
- легко ли попасть к кардиологу
Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.
Читайте «Слово», будьте в курсе событий!
ЭКСКЛЮЗИВ
12 самых интересных мест на острове Терсейра
Он известен как «праздничный» и «сиреневый» остров, и на нем есть немало мест, которые только предстоит открыть. Предлагаем вашему вниманию самые интересные достопримечательности Терсейры - ключевого острова Азорского архипелага.
Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 731, октябрь 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.
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