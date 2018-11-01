АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПРАВОВОЙ ГИД

Договор с фитнес-клубом: не дайте себя обмануть

Свидетельство из ЗАГСа - не требуется

Телекоммуникации: как расторгнуть договор даже с fidelização

Штраф за несвоевременную оплату

«Подозрительные» деньги

Право на участие в забастовке

А масло-то ненастоящее

масло-то ненастоящее Аферы туристического агентства

Меры социальной поддержки безработных

ОТКРЫВАЕМ ПОРТУГАЛИЮ

5 самых красивых водопадов в Жереше

Когда Лиссабон стал столицей Португалии? И почему?

ПОРТУГАЛИЯ

Афиша: Ноябрь

Новые деньги

Доплата для инвалидов

Сколько отчислять по recibos verdes

Сколько налогов собрало государство

Изменения в законе alojamento local, или За жильцами следят... соседи

Не хватает десятков тысяч домов

Стимулы для более дешевой аренды

Банковская оценка жилья бьет рекорды

Продажа жилья для погорельцев - запрещена

Иностранцы выбирают Португалию

Закон об электронной валюте

Счет-фактура - в прачечных

Работают на износ...

Новые рабочие места

Охранникам повысят зарплату

Кто освобожден от уплаты единого дорожного налога (IÚC)

Старый автопарк

Госпитализация - на дому

Вакцина против рака

Депрессия - у подростков

Португальские вузы привлекают эмигрантов

Скидка на электроэнергию

Высшее образование не пользуется спросом

Разрыв между зарплатами

Сколько стоит обучение в вузе

Много ли в Португалии полиглотов

Пешеходы, будьте осторожны

Первый городской парк для собак

«Бронза» по альтернативным источникам энергии

И многое другое!..

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ЭКСКЛЮЗИВ

5 самых красивых водопадов в Жереше

Жереш - одна из природных цитаделей Португалии, которая удивляет количеством рек, ручьев и натуральных водоемов.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 732, ноябрь 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.