«СЛОВО» № 732. Ноябрь 2018 г.

Четверг, 01 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Анонсы газет

«СЛОВО» № 732. Ноябрь 2018 г.

Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 732. Ноябрь 2018 г.

АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПРАВОВОЙ ГИД 

  • Договор с фитнес-клубом: не дайте себя обмануть
  • Свидетельство из ЗАГСа - не требуется
  • Телекоммуникации: как расторгнуть договор даже с fidelização
  • Штраф за несвоевременную оплату
  • «Подозрительные» деньги
  • Право на участие в забастовке
  • А  масло-то ненастоящее
  • Аферы туристического агентства
  • Меры социальной  поддержки безработных

ОТКРЫВАЕМ ПОРТУГАЛИЮ 

  • 5 самых красивых водопадов в Жереше
  • Когда Лиссабон стал столицей Португалии? И почему?

ПОРТУГАЛИЯ      

  • Афиша: Ноябрь
  • Новые деньги
  • Доплата для инвалидов
  • Сколько отчислять по recibos verdes
  • Сколько налогов собрало государство
  • Изменения в законе alojamento local, или За жильцами следят... соседи
  • Не хватает десятков тысяч домов
  • Стимулы для более дешевой аренды
  • Банковская оценка жилья бьет рекорды
  • Продажа жилья для погорельцев - запрещена
  • Иностранцы выбирают Португалию
  • Закон об электронной валюте
  • Счет-фактура - в прачечных
  • Работают на износ...
  • Новые рабочие места
  • Охранникам повысят зарплату
  • Кто освобожден от уплаты единого дорожного налога (IÚC)
  • Старый автопарк
  • Госпитализация - на дому
  • Вакцина против рака
  • Депрессия - у подростков
  • Португальские вузы привлекают эмигрантов
  • Скидка на электроэнергию
  • Высшее образование не пользуется спросом
  • Разрыв между зарплатами
  • Сколько стоит обучение в вузе
  • Много ли в Португалии полиглотов
  • Пешеходы, будьте осторожны
  • Первый городской парк для собак
  • «Бронза» по альтернативным источникам энергии
И многое другое!..

Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

Читайте «Слово», будьте в курсе событий! 

 ЭКСКЛЮЗИВ

5 самых красивых водопадов в Жереше

Жереш - одна из природных цитаделей Португалии, которая удивляет количеством рек, ручьев и натуральных водоемов.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 732, ноябрь 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.

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