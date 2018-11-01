«СЛОВО» № 732. Ноябрь 2018 г.
Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 732. Ноябрь 2018 г.
АНОНС
Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».
ПРАВОВОЙ ГИД
- Договор с фитнес-клубом: не дайте себя обмануть
- Свидетельство из ЗАГСа - не требуется
- Телекоммуникации: как расторгнуть договор даже с fidelização
- Штраф за несвоевременную оплату
- «Подозрительные» деньги
- Право на участие в забастовке
- А масло-то ненастоящее
- Аферы туристического агентства
- Меры социальной поддержки безработных
ОТКРЫВАЕМ ПОРТУГАЛИЮ
- 5 самых красивых водопадов в Жереше
- Когда Лиссабон стал столицей Португалии? И почему?
ПОРТУГАЛИЯ
- Афиша: Ноябрь
- Новые деньги
- Доплата для инвалидов
- Сколько отчислять по recibos verdes
- Сколько налогов собрало государство
- Изменения в законе alojamento local, или За жильцами следят... соседи
- Не хватает десятков тысяч домов
- Стимулы для более дешевой аренды
- Банковская оценка жилья бьет рекорды
- Продажа жилья для погорельцев - запрещена
- Иностранцы выбирают Португалию
- Закон об электронной валюте
- Счет-фактура - в прачечных
- Работают на износ...
- Новые рабочие места
- Охранникам повысят зарплату
- Кто освобожден от уплаты единого дорожного налога (IÚC)
- Старый автопарк
- Госпитализация - на дому
- Вакцина против рака
- Депрессия - у подростков
- Португальские вузы привлекают эмигрантов
- Скидка на электроэнергию
- Высшее образование не пользуется спросом
- Разрыв между зарплатами
- Сколько стоит обучение в вузе
- Много ли в Португалии полиглотов
- Пешеходы, будьте осторожны
- Первый городской парк для собак
- «Бронза» по альтернативным источникам энергии
Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.
Читайте «Слово», будьте в курсе событий!
ЭКСКЛЮЗИВ
5 самых красивых водопадов в Жереше
Жереш - одна из природных цитаделей Португалии, которая удивляет количеством рек, ручьев и натуральных водоемов.
Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 732, ноябрь 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.
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