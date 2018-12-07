АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПРАВОВОЙ ГИД

Надбавка к пенсии - это реально

Алименты на ребенка: вопросы и ответы

Купить арендуемую квартиру

«Закон Uber» - в действии

Телефон для жертв домашнего насилия

Приговор по «делу BPN»

договоры с «мертвыми душами»

Компенсация за «фальшивую» купюру

ОТКРЫВАЕМ ПОРТУГАЛИЮ

7 традиционных португальских домов,хранящих вековые традиции

Старейшее оливковое дерево

ПОРТУГАЛИЯ

VI Всемирный конгресс соотечественников

Афиша: декабрь

Открылся еще один Intermarché

Что готовит госбюджет-2019 для нашего кармана

MEO - бесспорный лидер на рынке

В Испании - дешевле

Во сколько обошелся «лесли»

Траты на Рождество

Сверхурочные - не выплачиваются

Autoeuropа увеличивает зарплаты

Строители - эмигрируют

Временный трудоВой догоВор

В топ-5 по выживаемости после рака

Жить стали лучше

«Портрет Португалии в Европе-2018»

Словарь жестов - теперь онЛайн

Вино - за трапезой и в компании

Судьба Фейра-да-Ладра

Рестораны и звезды Мишлен 2019

Новые обозначения на автозаправках

BMW отзывает тысячи автомобилей

Бесплатная парковка - как стимул

Сколько стоит аренда для студентов

Переоценка для снижения IMI

Недвижимость с аукциона

Экстренная помощь при инсульте

Скрининги на рак не достигли цели

Мигрень как Причина нетрудоспособности

И многое другое!..

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ЭКСКЛЮЗИВ

Старейшее оливковое дерево: 3350 лет под солнцем Португалии

Строительство плотины Алкева не только обеспечило Португалию запасом пресной воды, но и дало ученым уникальную возможность проверить на сотнях деревьев новый метод выяснения возраста древних олив.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 733, декабрь 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.