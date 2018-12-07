«СЛОВО» № 733. Декабрь 2018 г.

Пятница, 07 Декабрь 2018 Португалия Португалия Анонсы газет

«СЛОВО» № 733. Декабрь 2018 г.

Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 733. Декабрь 2018 г.

АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПРАВОВОЙ ГИД 

  • Надбавка к пенсии - это реально
  • Алименты на ребенка: вопросы и ответы
  • Купить арендуемую квартиру
  • «Закон Uber» - в действии
  • Телефон для жертв домашнего насилия
  • Приговор по «делу BPN»
  • договоры с «мертвыми душами»
  • Компенсация за «фальшивую» купюру

ОТКРЫВАЕМ ПОРТУГАЛИЮ 

  • 7 традиционных португальских домов,хранящих вековые традиции
  • Старейшее оливковое дерево

ПОРТУГАЛИЯ      

  • VI Всемирный конгресс соотечественников
  • Афиша: декабрь
  • Открылся еще один Intermarché
  • Что готовит госбюджет-2019 для нашего кармана
  • MEO - бесспорный лидер на рынке
  • В Испании - дешевле
  • Во сколько обошелся «лесли»
  • Траты на Рождество
  • Сверхурочные - не выплачиваются
  • Autoeuropа увеличивает зарплаты
  • Строители - эмигрируют
  • Временный трудоВой догоВор
  • В топ-5 по выживаемости после рака
  • Жить стали лучше
  • «Портрет Португалии в Европе-2018»
  • Словарь жестов - теперь онЛайн
  • Вино - за трапезой и в компании
  • Судьба Фейра-да-Ладра
  • Рестораны и звезды Мишлен 2019
  • Новые обозначения на автозаправках
  • BMW отзывает тысячи автомобилей
  • Бесплатная парковка - как стимул
  • Сколько стоит аренда для студентов
  • Переоценка для снижения IMI
  • Недвижимость с аукциона
  • Экстренная помощь при инсульте
  • Скрининги на рак не достигли цели
  • Мигрень как Причина нетрудоспособности
И многое другое!..

Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

Читайте «Слово», будьте в курсе событий! 

 ЭКСКЛЮЗИВ

Старейшее оливковое дерево: 3350 лет под солнцем Португалии

Строительство плотины Алкева не только обеспечило Португалию запасом пресной воды, но и дало ученым уникальную возможность проверить на сотнях деревьев новый метод выяснения возраста древних олив.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 733, декабрь 2018 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья