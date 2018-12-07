«СЛОВО» № 733. Декабрь 2018 г.
Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 733. Декабрь 2018 г.
АНОНС
Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».
ПРАВОВОЙ ГИД
- Надбавка к пенсии - это реально
- Алименты на ребенка: вопросы и ответы
- Купить арендуемую квартиру
- «Закон Uber» - в действии
- Телефон для жертв домашнего насилия
- Приговор по «делу BPN»
- договоры с «мертвыми душами»
- Компенсация за «фальшивую» купюру
ОТКРЫВАЕМ ПОРТУГАЛИЮ
- 7 традиционных португальских домов,хранящих вековые традиции
- Старейшее оливковое дерево
ПОРТУГАЛИЯ
- VI Всемирный конгресс соотечественников
- Афиша: декабрь
- Открылся еще один Intermarché
- Что готовит госбюджет-2019 для нашего кармана
- MEO - бесспорный лидер на рынке
- В Испании - дешевле
- Во сколько обошелся «лесли»
- Траты на Рождество
- Сверхурочные - не выплачиваются
- Autoeuropа увеличивает зарплаты
- Строители - эмигрируют
- Временный трудоВой догоВор
- В топ-5 по выживаемости после рака
- Жить стали лучше
- «Портрет Португалии в Европе-2018»
- Словарь жестов - теперь онЛайн
- Вино - за трапезой и в компании
- Судьба Фейра-да-Ладра
- Рестораны и звезды Мишлен 2019
- Новые обозначения на автозаправках
- BMW отзывает тысячи автомобилей
- Бесплатная парковка - как стимул
- Сколько стоит аренда для студентов
- Переоценка для снижения IMI
- Недвижимость с аукциона
- Экстренная помощь при инсульте
- Скрининги на рак не достигли цели
- Мигрень как Причина нетрудоспособности
Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.
Читайте «Слово», будьте в курсе событий!
ЭКСКЛЮЗИВ
Старейшее оливковое дерево: 3350 лет под солнцем Португалии
Строительство плотины Алкева не только обеспечило Португалию запасом пресной воды, но и дало ученым уникальную возможность проверить на сотнях деревьев новый метод выяснения возраста древних олив.
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