«СЛОВО» № 739. Июнь 2019 г.

Четверг, 06 Июнь 2019 Португалия Португалия Анонсы газет

«СЛОВО» № 739. Июнь 2019 г.

Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 739. Июнь 2019 г.

АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПРАВОВОЙ ГИД

  • Для инвалидов - особые условия
  • Cрок давности по преступлениям
  • Правила расчета надбавки к PSI
  • Срок давности по фактурам
  • Срок давности по банковским долгам
  • Сколько хранить фактуры
  • Задолженность по фактурам: разбить или не платить
  • «Фальсифицированный» счетчик: решение проблемы
  • Кому запрещают въезД в страну

ДОСУГ

  • Афиша: июнь
  • Отдохнем на свежем воздухе: вас зовут природные парки
  • Тост за лучшие винодельческие регионы Португалии
  • Успех сопутствует людям, проявившим смелость
  • Прорыв в лечении аллергии
  • Сила «спасибо»

ПОРТУГАЛИЯ      

  • Программа доступной аренды
  • Беспрецедентный приговор, или Полицейские будут сидеть в тюрьме
  • Новый подозреваемый в деле Мадлен
  • Счет за электроэнергию и газ станет меньше
  • Как сэкономить на электроэнергии
  • Сколько зарабатывают в регионах
  • Звонки по ЕС стали дешевле
  • На сколько повысится «минималка»
  • Служба поддержки налогоплательщиков
  • Алмада - преобразится
  • Фридман купил большую часть Minipreço
  • Инвестиции по «золотым визам»: новая реальность
  • Услуги «Мултибанку»
  • Рекордное количество «голубых флагов»
  • Популярность банковских карт
  • «Аэропорт года»
  • Самая дружелюбная
  • Португалия стала менее конкурентоспособной
  • Безработица выше, чем в среднем по Союзу
  • Все больше парт-тайма
  • «Португальские кораблики»
  • В Лагуше спасли кита
  • В Португалию возвращается пиренейская рысь
  • Поп-дива Мадонна выступит в Колизее
  • Без пластиковых пакетов
И многое другое!..

Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.

Читайте «Слово», будьте в курсе событий! 

 ЭКСКЛЮЗИВ

Тост за лучшие винодельческие регионы Португалии

В маленькой Португалии - истинное изобилие виноградников. С учетом островов страна разделяется на 13 различных винодельческих регионов, каждый предлагает свой собственный великолепный ассортимент вин.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 739, июнь 2019 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.

Отсутствие на работе по вопросам здоровья

Консультацию в госпитале лучше не пропускать

Нюансы страхования жизни

Медицинское страхование и IRS

Testamento vital: все в ваших руках

Полиция больше не сможет штрафовать велосипедистов

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья