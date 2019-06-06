АНОНС

Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».

ПРАВОВОЙ ГИД

Для инвалидов - особые условия

Cрок давности по преступлениям

Правила расчета надбавки к PSI

Срок давности по фактурам

Срок давности по банковским долгам

Сколько хранить фактуры

Задолженность по фактурам: разбить или не платить

«Фальсифицированный» счетчик: решение проблемы

Кому запрещают въезД в страну

ДОСУГ

Афиша: июнь

Отдохнем на свежем воздухе: вас зовут природные парки

Тост за лучшие винодельческие регионы Португалии

Успех сопутствует людям, проявившим смелость

Прорыв в лечении аллергии

Сила «спасибо»

ПОРТУГАЛИЯ

Программа доступной аренды

Беспрецедентный приговор, или Полицейские будут сидеть в тюрьме

Новый подозреваемый в деле Мадлен

Счет за электроэнергию и газ станет меньше

Как сэкономить на электроэнергии

Сколько зарабатывают в регионах

Звонки по ЕС стали дешевле

На сколько повысится «минималка»

Служба поддержки налогоплательщиков

Алмада - преобразится

Фридман купил большую часть Minipreço

Инвестиции по «золотым визам»: новая реальность

Услуги «Мултибанку»

Рекордное количество «голубых флагов»

Популярность банковских карт

«Аэропорт года»

Самая дружелюбная

Португалия стала менее конкурентоспособной

Безработица выше, чем в среднем по Союзу

Все больше парт-тайма

«Португальские кораблики»

В Лагуше спасли кита

В Португалию возвращается пиренейская рысь

Поп-дива Мадонна выступит в Колизее

Без пластиковых пакетов

И многое другое!..

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ЭКСКЛЮЗИВ

Тост за лучшие винодельческие регионы Португалии

В маленькой Португалии - истинное изобилие виноградников. С учетом островов страна разделяется на 13 различных винодельческих регионов, каждый предлагает свой собственный великолепный ассортимент вин.

Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 739, июнь 2019 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.