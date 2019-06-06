«СЛОВО» № 739. Июнь 2019 г.
Анонс печатной версии газеты «СЛОВО» № 739. Июнь 2019 г.
АНОНС
Предлагаем вашему вниманию анонс свежего номера газеты «Слово».
ПРАВОВОЙ ГИД
- Для инвалидов - особые условия
- Cрок давности по преступлениям
- Правила расчета надбавки к PSI
- Срок давности по фактурам
- Срок давности по банковским долгам
- Сколько хранить фактуры
- Задолженность по фактурам: разбить или не платить
- «Фальсифицированный» счетчик: решение проблемы
- Кому запрещают въезД в страну
ДОСУГ
- Афиша: июнь
- Отдохнем на свежем воздухе: вас зовут природные парки
- Тост за лучшие винодельческие регионы Португалии
- Успех сопутствует людям, проявившим смелость
- Прорыв в лечении аллергии
- Сила «спасибо»
ПОРТУГАЛИЯ
- Программа доступной аренды
- Беспрецедентный приговор, или Полицейские будут сидеть в тюрьме
- Новый подозреваемый в деле Мадлен
- Счет за электроэнергию и газ станет меньше
- Как сэкономить на электроэнергии
- Сколько зарабатывают в регионах
- Звонки по ЕС стали дешевле
- На сколько повысится «минималка»
- Служба поддержки налогоплательщиков
- Алмада - преобразится
- Фридман купил большую часть Minipreço
- Инвестиции по «золотым визам»: новая реальность
- Услуги «Мултибанку»
- Рекордное количество «голубых флагов»
- Популярность банковских карт
- «Аэропорт года»
- Самая дружелюбная
- Португалия стала менее конкурентоспособной
- Безработица выше, чем в среднем по Союзу
- Все больше парт-тайма
- «Португальские кораблики»
- В Лагуше спасли кита
- В Португалию возвращается пиренейская рысь
- Поп-дива Мадонна выступит в Колизее
- Без пластиковых пакетов
Кроме новостей газета «Слово» предлагает еще много интересной и полезной информации, гороскоп, объявления и рекламу.
Читайте «Слово», будьте в курсе событий!
ЭКСКЛЮЗИВ
Тост за лучшие винодельческие регионы Португалии
В маленькой Португалии - истинное изобилие виноградников. С учетом островов страна разделяется на 13 различных винодельческих регионов, каждый предлагает свой собственный великолепный ассортимент вин.
Полная версия статьи опубликована только в печатной версии газеты «СЛОВО» № 739, июнь 2019 г., которую можно приобрести в киосках, а также заказать в редакции, отправив заявку на е-mail Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или позвонив по тел.: 967942332.