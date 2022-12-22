СМИ: Роналду в ближайшее время может подписать контракт с "Аль-Насром"

Четверг, 22 Декабрь 2022 Португалия

СМИ: Роналду в ближайшее время может подписать контракт с

Marca: Роналду в ближайшее время может подписать контракт с "Аль-Насром" до 2030 года.

Португальский нападающий Криштиану Роналду в ближайшее время может подписать контракт с саудовским футбольным клубом "Аль-Наср", сообщает Marca.

По информации издания, Роналду в скором времени отправится в Эр-Рияд и подпишет контракт до 2030 года, из которых 2,5 года проведет в качестве игрока, а по завершении карьеры станет послом Саудовской Аравии для продвижения совместной с Египтом и Грецией заявки страны на проведение чемпионата мира 2030 года.

Отмечается, что для подписания соглашения с Роналду, который покинул английский "Манчестер Юнайтед" по ходу чемпионата мира, клуб готов расстаться с тремя игроками. Как ранее сообщали СМИ, зарплата португальца должна составить 200 млн евро в год.

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