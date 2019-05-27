Социалисты победили на выборах в Европарламент от Португалии

Понедельник, 27 Май 2019 Португалия Португалия

Социалисты победили на выборах в Европарламент от Португалии

Социалистическая и социал-демократическая (правоцентристская) партии стали лидерами на выборах в Европарламент в Португалии.

Вместе они набрали более половины голосов избирателей.

Наилучший результат показала социалистическая партия. Набрав 33,38% голосов, она получила шесть мандатов. Второй по популярности стала социал-демократическая партия, которую поддержали 21,94% избирателей. Такой результат позволяет ее представителям занять четыре места в Европарламенте.

Левый блок, набравший 9,82% голосов, получает два евромандата, сообщило Министерство внутренней администрации Португалии.

Явка на прошедших 26 мая выборах составила 31,5%, пишет news.ru.

Ранее News.ru писал, как прошло голосование во Франции. Там победила партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» с 23,31% голосов. Второе место заняла президентская «Вперед, республика» с результатом  22,41%.

Всего Европарламент включает в себя 751 депутата, для большинства одна сила должна получить 376 мандатов.

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