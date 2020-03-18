Сотрудник посольства Португалии в Гвинее-Бисау обвиняется в торговле людьми

Сотрудник посольства Португалии в африканской республике Гвинея-Бисау обвиняется в продаже виз иммигрантам. Сам он признался в том, что передал визы семи гражданам Ирана в обмен на «крупную сумму денег».



Чиновник, имя которого не разглашается, сейчас находится под арестом в Лиссабоне. В его доме был проведен обыск, в качестве улик изъяты компьютерные носители. Мужчина обвиняется в коррупции, подделке документов, организации незаконной иммиграции и торговле людьми.



О незаконной деятельности сотрудника посольства стало известно после того, как власти Германии задержали в одном из аэропортов семь граждан Ирана. При проверке оказалось, что португальские визы были выданы им «обманным путем». Расследование длилось почти год. Сейчас правоохранительные органы страны готовят уголовное дело для передачи в суд.