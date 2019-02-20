Сотрудники SEF провели рейд в 16 отелях Мадейры

Среда, 20 Февраль 2019 Португалия Португалия

Сотрудники SEF провели рейд в 16 отелях Мадейры

В итоге инспекторы задержали в муниципалитете Кальета одного нелегального мигранта.

Сотрудники португальской миграционной службы SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras) проверили 16 гостиниц на предмет выявления нарушения миграционного законодательства.

Проверки прошли в гостиницах, расположенных в муниципалитетах Кальета, Камара-де-Лобуш, а также в городе Машику. Целью инспекторов также было выявить возможные «преступные схемы» найма нелегальных работников.

В итоге инспекторы задержали в муниципалитете Кальета одного нелегального мигранта. Ему было выписано предписание добровольно покинуть страну в течение 20 дней. Также по результатам рейда было заведено одно административное дело, одному из руководителей гостиниц грозит штраф от 200 до 2000 евро. Также два незначительных нарушения, связанных с несвоевременной подачей документации в SEF, было выявлено в отелях города Машику.

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