Сотрудников "дьюти-фри" в Португалии начинают забастовку

600 сотрудников магазинов "дьюти-фри" в Португалии начинают двухмесячную частичную забастовку во вторник в 00:00.

Союз техников по обслуживанию аэропортов (STHA) объявил, что забастовка будет проходить с 16 июля по 16 сентября и будет включать двухчасовые перерывы в работе в день, один в начале, а другой в конце смены. Персонал также откажется от сверхурочной работы.

Андре Тивес, президент STHA, заявил, что забастовка была вызвана после того, как рабочие пожаловались, что компания злоупотребляет сверхурочными часами, пишет ТАСС.

Забастовка, по мнению руководства профсоюзов, должна иметь «эффект снежного кома, то есть со временем запасы на полках будут все меньше и меньше». Профсоюз обвинил руководство в навязывании нечеловеческого рабочего расписания сотрудникам и в нежелании общаться и обсуждать улучшение условий труда.