Создана Португальская хартия прав человека в эпоху цифровых технологий

Закон, принятый для цифровой эпохи, предусматривает такие права, как доступ, забвение и конфиденциальность, свободу выражения мнений.

Португальская хартия прав человека в цифровую эпоху, одобренная в апреле Ассамблеей Республики, уже опубликована. Текст определяет различные права граждан, а также свободы и гарантии. В этом документе также предусмотрен тариф на социальный доступ в Интернет, который уже утвержден Советом Министров.

Это письмо, содержащее более 20 статей, таким образом, предполагает «создание социального тарифа на доступ к Интернет-услугам для экономически уязвимых конечных потребителей», который был утвержден в начале месяца и должен вступить в действие 1 июля. Это входит в сферу действия права на доступ к информации, к которому, например, добавляется право на защиту от дезинформации, а также на собрания, демонстрации, ассоциации и участие в цифровой среде.

Свобода выражения мнений и творчества в цифровой среде также предусмотрена в настоящей Хартии, а также право на неприкосновенность частной жизни в цифровой среде, в которой говорится, что «каждый имеет право общаться в электронном виде с использованием шифрования и других форм защиты личности или избегать сбора личных данных».

Хартия также затрагивает такие области, как право на забвение и цифровое завещание, согласно которым «посмертное подавление личных профилей в социальных сетях и т.п. наследниками не может иметь места, если правообладатель оставил указание на сей счет».

Хартия вступает в силу через 60 дней после публикации, то есть примерно через два месяца.