«Спортинг» может назвать свой домашний стадион именем Роналдо

Вторник, 15 Октябрь 2019 Португалия Португалия

«Спортинг» может назвать свой домашний стадион именем Роналдо

Футбольный лиссабонский клуб «Спортинг» может назвать свой стадион в честь своего бывшего игрока — форварда Криштиану Роналду.

«Это идея, которую мы не будем откладывать в долгий ящик. Мы будем горды ассоциироваться с его именем. Криштиану был и будет одним из величайших символов нашего клуба», — приводит издание слова президента «Спортинга» Фредерико Варандаса.

Также он рассказал, что стенах академии лиссабонской команды уже размещены слова нападающего о страсти, самопожертвовании, дисциплине, лидерстве и решительности и отметил, что Роналду является лучшим футболистом Португалии всех времён и одним из лучших спортсменов в истории, пишет regnum.ru.

Отметим, нынешнее название домашнего стадиона «Спортинга» дано в честь основателя клуба Жозе Алваладе, который основал клуб в 1906 году.

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