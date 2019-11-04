"Спортинг" обыграл "Пасуш де Феррейра" в матче чемпионата Португалии

Понедельник, 04 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Лиссабонский "Спортинг" одержал выездную победу над клубом "Пасуш де Феррейра" в матче девятого тура чемпионата Португалии по футболу.

Встреча, прошедшая в четверг в Пасуш-ди-Феррейра, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе "Спортинга" голы забили Луиз Фелипе (11-я минута) и Бруно Фернандеш (79-я), у хозяев отличился Дуглас (74-я), пишет РИА Новости.

После девяти туров "Спортинг" с 17 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, а "Пасуш де Феррейра" (5) располагается на 17-й строчке.

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