"Спортинг" обыграл "Пасуш де Феррейра" в матче чемпионата Португалии

Встреча, прошедшая в четверг в Пасуш-ди-Феррейра, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе "Спортинга" голы забили Луиз Фелипе (11-я минута) и Бруно Фернандеш (79-я), у хозяев отличился Дуглас (74-я), пишет РИА Новости.

После девяти туров "Спортинг" с 17 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, а "Пасуш де Феррейра" (5) располагается на 17-й строчке.