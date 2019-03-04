"Спортинг" победил "Портимоненсе" в матче чемпионата Португалии

Встреча, прошедшая в Лиссабоне в воскресенье, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей голами отметились Абдулай Диаби (10-я минута), Рафинья (11) и Бруну Фернандеш (90, с пенальти), у гостей отличился Паулиньо (30), пишет РИА Новости.

"Спортинг", имея в активе 49 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице, "Портимоненсе" (28) идет на 10-й строчке.