"Спортинг" победил "Портимоненсе" в матче чемпионата Португалии
Футболисты "Спортинга" на своем поле переиграли "Портимоненсе" в матче 24-го тура чемпионата Португалии.
Встреча, прошедшая в Лиссабоне в воскресенье, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей голами отметились Абдулай Диаби (10-я минута), Рафинья (11) и Бруну Фернандеш (90, с пенальти), у гостей отличился Паулиньо (30), пишет РИА Новости.
"Спортинг", имея в активе 49 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице, "Портимоненсе" (28) идет на 10-й строчке.