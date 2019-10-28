"Спортинг" победил "Виторию" в матче чемпионата Португалии

Понедельник, 28 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Лиссабонский "Спортинг" дома обыграл "Виторию" (Гимарайнш) в матче чемпионата Португалии.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Лиссабоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу "Спортинга". Голы у победителей забили Хесе Родригес (29-я минута), Маркос Акунья (32) и Себастьян Коатес (74). В составе проигравших отличился Лео Бонатини (67), пишет РИА Новости.

"Спортинг" с 14 очками после восьми матчей занимает четвертое место в чемпионате Португалии, "Витория" с 12 баллами идет пятой.

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