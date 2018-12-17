"Спортинг" разгромил "Насьонал" в чемпионате Португалии

Понедельник, 17 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Футболисты "Спортинга" разгромили "Насьонал" в 13-м туре чемпионата Португалии.

Встреча на поле "Спортинга" завершилась со счетом 5:2. У хозяев голы по дублю оформили Бас Дост (35-я, 87-я минуты), дважды реализовавший пенальти, и Бруну Фернандеш (70, 90+1), еще один гол забил Жереми Матье (75). У "Насьонала" отличились Жоау Камачо (6) и Александр Палочевич (25), пишет РИА Новости.

"Спортинг" идет на 2-м месте в чемпионате, на 2 очка отставая от лидера "Порту". "Насьонал" – 13-й.

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