"Спортинг" сыграл вничью с "Риу Ави" в матче чемпионата Португалии

Понедельник, 17 Февраль 2020 Португалия Португалия

"Споринг" ушел от поражения в выездном матче 21-го тура чемпионата Португалии по футболу против "Риу Ави".

Встреча завершилась со счетом 1:1. Лукас Пьязон вывел хозяев вперед на второй минуте, Жоване Кабрал восстановил равновесие на 84-й, реализовав пенальти.

Столичная команда осталась вдесятером на 71-й минуте после удаления Себастьяна Коатеса, пишет РИА Новости.

"Спортинг" с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. "Риу Ави" идет пятым, отставая на три балла.

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