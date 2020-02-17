"Спортинг" сыграл вничью с "Риу Ави" в матче чемпионата Португалии

Встреча завершилась со счетом 1:1. Лукас Пьязон вывел хозяев вперед на второй минуте, Жоване Кабрал восстановил равновесие на 84-й, реализовав пенальти.

Столичная команда осталась вдесятером на 71-й минуте после удаления Себастьяна Коатеса, пишет РИА Новости.

"Спортинг" с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. "Риу Ави" идет пятым, отставая на три балла.