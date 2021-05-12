"Спортинг" впервые за 19 лет стал чемпионом Португалии по футболу

Среда, 12 Май 2021 Португалия Португалия

Лиссабонская команда завоевала титул за два матча до конца первенства.

"Спортинг" одержал победу над "Боавиштой" со счетом 1:0 в домашнем матче 32-го тура чемпионата Португалии по футболу. Эта победа позволила команде досрочно стать чемпионом страны сезона-2020/21.

Мяч на 36-й минуте забил Паулинью.
В турнирной таблице "Спортинг" занимает первое место, набрав 82 очка. За два тура до конца чемпионата команда из Лиссабона стала недосягаемой для идущего вторым с 74 очками "Порту". "Боавишта", имеющая в активе 30 очков, идет на 16-м месте, в зоне переходных матчей.

"Спортинг" стал чемпионом Португалии впервые с сезона-2001/02. Всего команда 19 раз становилась чемпионом страны, больше титулов у "Бенфики" (37) и "Порту" (29), еще по разу победителями первенства страны становились "Белененсеш" и "Боавишта". Также "Спортинг" 17 раз выигрывал Кубок Португалии, трижды - Кубок португальской лиги, восемь раз - суперкубок страны. В сезоне-1963/64 "Спортинг" выиграл Кубок обладателей кубков, а в сезоне-2004/05 дошел до финала Кубка УЕФА, где проиграл московскому ЦСКА (1:3).

В следующем туре "Спортинг" в гостях сыграет с "Бенфикой", а "Боавишта" примет "Портимоненси". Обе встречи пройдут 15 мая.

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