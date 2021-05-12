"Спортинг" впервые за 19 лет стал чемпионом Португалии по футболу

"Спортинг" одержал победу над "Боавиштой" со счетом 1:0 в домашнем матче 32-го тура чемпионата Португалии по футболу. Эта победа позволила команде досрочно стать чемпионом страны сезона-2020/21.

Мяч на 36-й минуте забил Паулинью.

В турнирной таблице "Спортинг" занимает первое место, набрав 82 очка. За два тура до конца чемпионата команда из Лиссабона стала недосягаемой для идущего вторым с 74 очками "Порту". "Боавишта", имеющая в активе 30 очков, идет на 16-м месте, в зоне переходных матчей.

"Спортинг" стал чемпионом Португалии впервые с сезона-2001/02. Всего команда 19 раз становилась чемпионом страны, больше титулов у "Бенфики" (37) и "Порту" (29), еще по разу победителями первенства страны становились "Белененсеш" и "Боавишта". Также "Спортинг" 17 раз выигрывал Кубок Португалии, трижды - Кубок португальской лиги, восемь раз - суперкубок страны. В сезоне-1963/64 "Спортинг" выиграл Кубок обладателей кубков, а в сезоне-2004/05 дошел до финала Кубка УЕФА, где проиграл московскому ЦСКА (1:3).

В следующем туре "Спортинг" в гостях сыграет с "Бенфикой", а "Боавишта" примет "Портимоненси". Обе встречи пройдут 15 мая.