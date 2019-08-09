Средняя заработная плата в Португалии составляет 911 евро

Согласно данным INE, опубликованным на этой неделе, чистая среднемесячная заработная плата во втором квартале выросла на 0,9% за квартал и на 2,7% за год - это самый высокий уровень по крайней мере с первого квартала 2011 года, когда данный показатель составлял € 816. При этом данные статистики свидетельствуют о том, что из 4,1 миллиона работающих португальцев в Португалии во втором квартале 2,3 миллиона получили в среднем менее 900 евро. Данные показывают, что 1,9 миллиона сотрудников имеют чистый ежемесячный доход от 600 до 900 евро, пишет ТАСС.

Есть также 100 500 человек, получающих менее 310 евро в месяц, и 307 800 человек, чей чистый доход составляет от 310 до 600 евро. На верхнем уровне шкалы менее 70 000 сотрудников, которые получают более 2500 евро нетто в месяц, из которых 37 900 получают 3000 или более евро. В секторе услуг был самый высокий средний чистый доход (939 евро), за ним следовали промышленность, строительство, энергетика и водоснабжение (848 евро), а также сельское хозяйство, животноводство, охота, лес и рыболовство (675 евро).