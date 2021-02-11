Средняя зарплата в Португалии выросла до 1314 евро

Четверг, 11 Февраль 2021 Португалия Португалия

Средняя зарплата в Португалии выросла до 1314 евро

Месячная валовая заработная плата в 2020 году выросла на 2,9% и составила в среднем 1314 евро на одно рабочее место.

Информация была собрана Национальным статистическим институтом (INE) и сравнивается с предыдущим годом.

Данные показывают, что регулярная составляющая вознаграждения выросла на 3,3%, до 1073 евро, в то время как базовая оплата труда увеличилась на 3,4%, до 1007 евро.

В частности, в последнем квартале 2020 года среднемесячная валовая заработная плата за одно рабочее место увеличилась больше, чем в целом за год. Рост составил 3,5% в годовом исчислении - до 1473 евро.

За квартал регулярная составляющая вознаграждения увеличилась на 3,4%, а базовое вознаграждение выросло на 3,5%. Оба показателя были установлены на уровне 1078 и 1012 евро соответственно.

Этот экономический индикатор рынка труда не включает другие компоненты заработной платы, такие как праздничные и рождественские пособия. Это происходит для смягчения сезонности показателя, поскольку их учет может привести к значительным отклонениям в летние периоды и между ноябрем и декабрем.

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