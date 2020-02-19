Стала известна сумма, которую Роналду дает невесте на личные расходы
Стала известна сумма, которую португальский футболист Криштиану Роналду дает невесте Джорджине Родригес на личные расходы.
По информации издания, португалец каждый месяц дает девушке 96 тыс. евро.
Деньги идут на содержание их общей двухлетней дочки Аланы Мартины, а также троих детей игрока от суррогатных матерей — Криштиану-младшего, Евы и Матео, которых воспитывает Джорджина.
Родригес зарабатывает в Instagram: один ее рекламный пост оплачивается в размере 8 тыс. евро, пишет gazeta.ru.
В текущем сезоне Роналду провел 29 матчей за туринский «Ювентус», забив 24 мяча.