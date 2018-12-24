Стартовала продажа билетов на матч отбора к Евро-2020 Португалия – Украина
Стартовала продажа билетов на матч нашей сборной по футболу против Португалии, который состоится 22 марта 2019 года в Лиссабоне.
Стоимость билетов составляет 10 евро и 15 евро. Продажа билетов в украинский сектор началась 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.
Также отмечается, что один человек может приобрести не более четырех билетов, пишет 24tv.ua.
"Поддержка болельщиков является сверхважной для наших игроков, особенно в матче против чемпионов Европы. Поэтому сборная обращается к своим сторонникам с призывом быть вместе с командой во время этого ответственного противостояния", – отметили в пресс-службе ФФУ.