Стартовала продажа билетов на матч отбора к Евро-2020 Португалия – Украина

Понедельник, 24 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Стартовала продажа билетов на матч отбора к Евро-2020 Португалия – Украина

Стартовала продажа билетов на матч нашей сборной по футболу против Португалии, который состоится 22 марта 2019 года в Лиссабоне.

Стоимость билетов составляет 10 евро и 15 евро. Продажа билетов в украинский сектор началась 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Также отмечается, что один человек может приобрести не более четырех билетов, пишет 24tv.ua.

"Поддержка болельщиков является сверхважной для наших игроков, особенно в матче против чемпионов Европы. Поэтому сборная обращается к своим сторонникам с призывом быть вместе с командой во время этого ответственного противостояния", – отметили в пресс-службе ФФУ.

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