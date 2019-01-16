Стоимость недвижимости в Португалии превысила 2000 евро за м2

По данным компании Idealista, Лиссабон и Порту остаются городами с самой высокой средней стоимостью квадратного метра. Квартальный рост цен на недвижимость наблюдалсяво всех регионах, причем самым заначительным он оказался в северной Португалии, следом за которым идут Алентежу и Лиссабон, пишет The Portugal News.

Городом с самыми быстрорастущими ценами на жилье в четвертом квартале оказалась Брага (+12,8%), несмотря на то, что самыми дорогими по-прежнему можно назвать Лиссабон, Порту и Фуншал, пишет prian.ru.

Список самых дорогих регионов возглавил Лиссабон (3260 евро за кв.м), за ним следуют Фару (2060 евро) и Порту (1920 евро). Самые доступные дома и квартиры находятся в Гуарде (610 евро за кв.м), Кастело-Бранко (690 евро) и Брагансе (700 евро).

Кстати, доля иностранцев на рынке недвижимости Португалии сейчас достигает 11,5%.