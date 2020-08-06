Стоит ли португальцам покупать Huawei?

Португалия не будет использовать смартфоны китайского производителя Huawei в своих базовых сетях 5G. Такое решение приняли крупнейшие национальные операторы: Vodafone, Nos и Altice.

Министр инфраструктуры подтвердил официальное заявление компаний, но при этом подчеркнул, что само правительство не вмешивается в дела операторов и не принимает никакой позиции в отношении бренда.

«Решение не имеет ничего общего с навязыванием политических взглядов, оно полностью соответствует европейской ориентации», – заявил министр.

Представитель Nos отметил, что компания не будет использовать в своей базовой сети оборудование Huawei и станет ориентироваться на «более оптимальных партнеров» для каждого из компонентов сети.

Таким образом, португальцы не смогут воспользоваться высокоскоростным интернетом с китайского смартфона – все возможности будут блокироваться национальными операторами.

Вопрос о том, стоит ли использовать Huawei для мобильных сетей следующего поколения, стал серьезной проблемой в Европе из-за интенсивного дипломатического давления со стороны США: на территории страны китайский производитель запрещен по политическим соображениям. Ранее от смартфонов и технологий Huawei отказалась Великобритания, мотивы государства признаны геополитическими.