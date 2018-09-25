Студенты-эмигранты выбирают португальские вузы

Вторник, 25 Сентябрь 2018 Португалия Португалия

Студенты-эмигранты выбирают португальские вузы

Данные обнародованы министерством науки и высшего образования.

Согласно им, число студентов с португальским гражданством, проживающих за рубежом, которые поступили в высшие учебные заведения в Португалии в этом году, было самым высоким с 2001 года. В целом 324 человека поступили на один из курсов государственных университетов или политехнических институтов - посредством национального конкурса для абитуриентов, который также имеет cпециальный контингент, предназначенный для португальских эмигрантов и их семей.

Число абитуриентов,поступивших в этом году (324), более чем втрое превышает показатель 2013 года. С тех пор доступ эмигрантов-португальцев или потомков португальцев в заведения отечественного высшего образования не прекращался увеличиваться.

Наибольшее число эмигрантов, приезжающих в Португалию учиться в вузах, прибывают из Франции (67), где находится крупнейшая португальская община за рубежом. Двумя другими странами, представляющими наиболее многочисленные диаспоры, являются Бразилия (47) и Венесуэла (42). Число абитуриентов, принимавших участие в национальном конкурсе, удвоилось в этих странах по сравнению с прошлым годом.

Областями, наиболее востребованными потомками португальцев, являются инжиниринг и информационные и коммуникационные технологии, а также право и курсы в области здравоохранения. Больше всего студентов-эмигрантов принимают учебные заведения, расположенные в двух главных городах страны, в частности, Университет Порту (81 эмигрант), Лиссабонский университет (57) и Университет Нова-де-Лижбоа (39).

Отметим, что в ходе первого этапа национального конкурса в различные заведения высшего образования поступили 43.992 студента, что на 922 меньше, чем в предыдущем году. Число новых студентов сократилось после четырех лет роста. В настоящий момент проходит вторый этап подачи кандидатур, в котором участвуют 12.952 претендента.

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