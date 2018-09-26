Суд Вила Реал выдал ордер на арест 25-летней женщины

Как сообщил источник в PSP, «женщина была задержана по подозрению в совершении преступления, связанного с домашним насилием в отношении своей матери и несовершеннолетнего сына. Поводом послужил поданная против нее жалоба».

В отношении подозреваемой судом были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с насилием в семье, и нанесением телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, учитывая возраст ребенка, которому всего полтора года.

Обвиняемая была освобождена из-под стражи, но ей запрещено контактировать с матерью и сыном. В качестве меры пресечения она будет находиться под «электронным наблюдением» (с помощью электронного браслета), чтобы предотвратить приближение к родным.

Как мать, так и ребенок прошли обследование в отделении больничного центра Траз-уж-Монтеш и Алту-Дору (CHTMAD) в Вила Реал.

В частности, ребенок подвергся освидетельствованию врачами судебной медицины, которое должно определить, являются ли ушибы последствиями предполагаемой агрессии.

PSP заявила, что в координации с другими организациями по защите детей и молодежи, находящихся в опасности, немедленно приняла надлежащие меры, отправив всю информацию в Суд по делам семьи и несовершеннолетних.