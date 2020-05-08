Сухопутная граница Португалии и Испании остается закрытой
Сухопутная граница Португалии и Испании останется закрытой и после 14 мая.
Точная дата пока неизвестна и должна быть определена на одном из заседаний португальского правительства.
В парламентском комитете по конституционным вопросам, правам, свободам и гарантиям министр внутренних дел Эдуардо Кабрита заявил, что контроль над сухопутными границами будет продлен «после 14 мая», пишет ТАСС.
Граница Португалии с Испанией была закрыта с 23:00 часов 16 марта из-за распространяющейся по Иберийскому полуострову пандемии коронавируса, при этом в виде исключения работали лишь 9 разрешенных контрольно-пропускных пунктов.