Сверхурочные работы в Португалии не оплачиваются

Об этом свидетельствуют данные статистики, опубликованные на этой неделе.

По данным экспертов, работодатели "остались должны" сотрудникам порядка 820 миллионов евро. Новая Обсерватория по кризисам и альтернативам Центра социальных исследований (ETUC) по дополнительной работе пришла к выводу из расчетов, основанных на данных Национального статистического института (INE), что только в 2018 году совокупный объем неоплаченных сверхурочных работ составил 49,4% от общего их количества.

Авторы добавляют, что «из 221 миллиона сверхурочных часов, отработанных 576 000 работниками, при общей сумме вознаграждений, которая должна была составить около 1,7 миллиарда евро в год, оставшиеся 820 миллионов евро остались неоплаченными», пишет ТАСС.

В документе, озаглавленном «Чрезвычайные часы: почему закон поощряет сверхурочную работу?», Обсерватория делает вывод о том, что использование сверхурочной работы растет из-за «резкого снижения стоимости дополнительной работы» после законодательных изменений 2012 года. «Относительная стоимость дополнительной работы по сравнению с эффективной стоимостью обычной работы была значительно снижена и в настоящее время она очень низкая или даже отрицательная», - заключают авторы доклада Жуан Рамос де Алмейда, Диого Мартиньш, Фаусто Лейте и Филипе Ламелас.