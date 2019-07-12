Сын Зидана может продолжить карьеру в Португалии

Пятница, 12 Июль 2019 Португалия Португалия

Сын Зидана может продолжить карьеру в Португалии

24-летний полузащитник Энцо Зидан может перейти в португальский клуб «Витория Гимараеш».

В настоящий момент сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана является свободным агентом.

Как утверждает A Bola, хавбек уже начал вести переговоры с клубом из Португалии. Ранее  футболист выступал за швейцарскую «Лозанну», но после окончания контракта швейцарцы решили не продлевать соглашение, пишет bookmaker-ratings.ru.

Энцо Зидан покинул академию «Реала» в 2017 году. Также он поиграл за «Алавес» в Испании, но не сумел задержаться в испанском футболе.

Любопытно, что накануне определилась судьба еще одного сына Зидана. Люка Зидан, один из голкиперов «Реала», ушел в аренду в «Расинг» из Сатандера, который выступает в Сегунде.

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