Такси для слепых в Португалии
В ряде городов Португалии в такси установили специальные счетчики для слабовидящих и слепых пассажиров.
С сегодняшнего дня семь сотен автомобилей такси компании Cooptáxis стали более комфортными и безопасными для пассажиров, которые испытывают трудности со зрением. По инициативе компании в них установили голосовые счетчики, которые включаются по просьбе пассажиров.
Функционал голосового счетчика в такси озвучивает сумму поездки, называет номер машины и желает счастливого пути пассажиру.
Со слов Карлоса Сильвы, сотрудника Cooptáxis, услуга начинается действовать в большом Лиссабоне, Фару, Гимарайнше, Портимане, Тавире и Лоле, пишет ТАСС.
Пока голосовые сообщения доступны только на португальском языке, но планируется подключить также английский и французский.