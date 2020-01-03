Такси для слепых в Португалии

С сегодняшнего дня семь сотен автомобилей такси компании Cooptáxis стали более комфортными и безопасными для пассажиров, которые испытывают трудности со зрением. По инициативе компании в них установили голосовые счетчики, которые включаются по просьбе пассажиров.

Функционал голосового счетчика в такси озвучивает сумму поездки, называет номер машины и желает счастливого пути пассажиру.

Со слов Карлоса Сильвы, сотрудника Cooptáxis, услуга начинается действовать в большом Лиссабоне, Фару, Гимарайнше, Портимане, Тавире и Лоле, пишет ТАСС.

Пока голосовые сообщения доступны только на португальском языке, но планируется подключить также английский и французский.