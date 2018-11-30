TAP Air Portugal получила первый в мире Airbus A330-900neo

Пятница, 30 Ноябрь 2018 Португалия Португалия

TAP Air Portugal получила первый в мире Airbus A330-900neo

Авиакомпания TAP Air Portugal получила первый в мире широкофюзеляжный Airbus A330-900neo нового поколения.

До конца 2019 года авиакомпания получит еще 19 новых бортов Airbus A330-900neo.

Салон называется Airspace by Airbus и насчитывает 298 кресел: 34 кресла расположены в бизнес-классе и раскладываются в полноценную кровать, 96 кресел — в классе эконом-плюс и 168 кресел – в экономическом классе.

Airspace by Airbus предлагает больше персонального пространства для пассажиров, более вместительные багажные полки, улучшенное освещение и новейшую систему развлечения на борту с наличием беспроводной сети Wi-Fi.

Новое воздушное судно будет совершать перелеты из Португалии в страны Северной и Южной Америки, а также Африки, пишет euromag.ru.

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