Терещенко финишировал в десятке в Португалии

Экипаж российской команды G-Drive Racing финишировал на шестом месте. Не удалось удержаться в призах и представителям Panis Barthez Competition.

Константин Терещенко некоторое время даже возглавлял гонку, но доехать первым до финиша у него не вышло. В итоге оба болида французской команды финишировали, показав седьмой и восьмой результаты. Победителями же заезда стали представители Idec Sport, пишет sport-express.ru.