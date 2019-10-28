Терещенко финишировал в десятке в Португалии

Понедельник, 28 Октябрь 2019 Португалия Португалия

Терещенко финишировал в десятке в Португалии

На португальском автодроме Алгарве завершилась заключительная гонка европейского сезона серии Ле-Ман (ELMS).

Экипаж российской команды G-Drive Racing финишировал на шестом месте. Не удалось удержаться в призах и представителям Panis Barthez Competition.

Константин Терещенко некоторое время даже возглавлял гонку, но доехать первым до финиша у него не вышло. В итоге оба болида французской команды финишировали, показав седьмой и восьмой результаты. Победителями же заезда стали представители Idec Sport, пишет sport-express.ru.

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