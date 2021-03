Песня The Black Mamba выиграла благодаря общественному голосованию после технического ничьей с песней Por Um Triz Каролины Десландеш.

Love is On My Side в исполнении The Black Mamba будет представлять Португалию на конкурсе Евровидение-2021, который пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.

Посмотреть и послушать песню-победитель можно по ссылке.