«Тондела» переиграла «Спортинг» в чемпионате Португалии

Вторник, 08 Январь 2019 Португалия Португалия

«Тондела» переиграла «Спортинг» в чемпионате Португалии

 Футболисты лиссабонского "Спортинга" уступили "Тонделе" в выездном матче 16-го тура чемпионата Португалии.

Встреча, состоявшаяся в Тонделе, завершилась со счетом 2:1. На голы Хуана Дельгадо (5-я минута) и Томане (74) лиссабонская команда ответила точным ударом Жереми Матье (76).

"Тондела" почти весь второй тайм играла в меньшинстве: на 50-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Жуан Жаките, пишет РИА Новости.

"Спортинг" занимает четвертое место в чемпионате Португалии, имея в активе 34 очка и отставая на пять баллов от лидера – "Порту", который провел на матч меньше.

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