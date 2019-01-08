«Тондела» переиграла «Спортинг» в чемпионате Португалии

Встреча, состоявшаяся в Тонделе, завершилась со счетом 2:1. На голы Хуана Дельгадо (5-я минута) и Томане (74) лиссабонская команда ответила точным ударом Жереми Матье (76).

"Тондела" почти весь второй тайм играла в меньшинстве: на 50-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Жуан Жаките, пишет РИА Новости.

"Спортинг" занимает четвертое место в чемпионате Португалии, имея в активе 34 очка и отставая на пять баллов от лидера – "Порту", который провел на матч меньше.