Торговые центры откроются в Португалии уже с 1 июня

Открытие торговых центров должно произойти только с учетом мер по социальному дистанцированию и защите Covid-19 в рамках третьей фазы плана выходу Португалии из карантина.

Представитель ведущей организации сектора - APCC (Португальская ассоциация торговых центров) подчеркнула, что торговые центры способны гарантировать безопасность посетителей и сотрудников магазинов, пишет ТАСС.