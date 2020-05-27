Торговые центры откроются в Португалии уже с 1 июня

Среда, 27 Май 2020 Португалия Португалия

Торговые центры откроются в Португалии уже с 1 июня

Торговые центры и их магазины готовятся к открытию, начиная с начала следующего месяца.

Открытие торговых центров должно произойти только с учетом мер  по социальному дистанцированию и защите Covid-19 в рамках третьей фазы плана выходу Португалии из карантина.

Представитель ведущей организации сектора - APCC (Португальская ассоциация торговых центров) подчеркнула, что торговые центры способны гарантировать безопасность посетителей и сотрудников магазинов, пишет ТАСС.

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