Традиции на День святого Валентина в Португалии

В День всех влюблённых (Dia dos Namorados) или День святого Валентина (Dia de São Valentim) принято устраивать свидания, дарить "валентинки", шоколад, цветы, подарочные корзины, фрукты и сладости.

В Португалии есть несколько давних традиций, связанных с этим днём. Одна из них — Lenço dos Namorados (платок Валентина). Такие платки были популярны в XIX веке, их вышивали влюбленные девушки, чтобы подарить понравившимся молодым людям. Если юноша принимал платок, это означало, что он испытывает взаимные чувства. После этого такой платок повязывали на шею или носили в кармане пиджака. Говорят, эта традиция до сих пор жива, особенно на севере страны.

Вторая традиция родом из города Гимарайш. Это Cantarinha Dos Namorados — особые глиняные кувшины, которые дарили девушкам во время предложения руки и сердца. Если девушка соглашалась, и ее родители давали согласие на брак, то этот кувшин наполнялся подарками для невесты от семьи жениха. Часто это были украшения из золота и других драгоценных металлов. Сейчас Cantarinha Dos Namorados не наполняется подарками, но иногда его дарят в качестве символа романтической привязанности.