Тренер сборной Португалии по футболу сравнил Роналду с портвейном
Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш прокомментировал игру нападающего команды Криштиану Роналду.
«Роналду как портвейн, он с возрастом становится еще лучше, совершенствуется. Он постоянно развивается в отличие от других игроков. Он знает себя и чего может добиться, сегодня он не будет делать то, что делал 4-5 лет назад, а через три года снова будет играть по-другому», - сказал тренер.
Также Сантуш отметил, что вся команда получает преимущества от таланта Роналду.
Ранее сборная Португалии обыграла команду Марокко со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира - 2018 в России.
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