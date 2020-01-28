Тренер «Спортинга» не уверен, останется ли Фернандеш в Португалии

Вторник, 28 Январь 2020 Португалия Португалия

Тренер «Спортинга» не уверен, останется ли Фернандеш в Португалии

Главный тренер «Спортинга» Силаш признался, что не знает, покинет ли полузащитник Бруну Фернандеш лиссабонскую команду этой зимой.

-Не могу подтвердить, был ли матч против «Маритиму» (1:0) последним для Фернандеша. Мне бы хотелось, чтобы он остался. Но сейчас я не знаю, уйдет ли он, но я бы хотел рассчитывать на него хотя бы до конца этого сезона. Бруну — совсем другой игрок. Он видит то, что не видят другие. Любая команда в Португалии будет сожалеть, что лига потеряла Фернандеша. Если же это произойдет, нам нужно искать решение этой проблемы, — сказал Силаш.

Напомним, в услугах 25-летнего Фернандеша заинтересован «Манчестер Юнайтед», однако клубы на протяжении всего зимнего трансферного окна не могут договориться о цене за хавбека, пишет news.sportbox.ru.

В текущем сезоне португальского чемпионата Фернандеш забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 17 матчах за «Спортинг».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)