Тренер «Спортинга» не уверен, останется ли Фернандеш в Португалии

-Не могу подтвердить, был ли матч против «Маритиму» (1:0) последним для Фернандеша. Мне бы хотелось, чтобы он остался. Но сейчас я не знаю, уйдет ли он, но я бы хотел рассчитывать на него хотя бы до конца этого сезона. Бруну — совсем другой игрок. Он видит то, что не видят другие. Любая команда в Португалии будет сожалеть, что лига потеряла Фернандеша. Если же это произойдет, нам нужно искать решение этой проблемы, — сказал Силаш.

Напомним, в услугах 25-летнего Фернандеша заинтересован «Манчестер Юнайтед», однако клубы на протяжении всего зимнего трансферного окна не могут договориться о цене за хавбека, пишет news.sportbox.ru.

В текущем сезоне португальского чемпионата Фернандеш забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 17 матчах за «Спортинг».