Триумф португальской обуви

Понедельник, 17 Сентябрь 2018 Португалия Португалия

Триумф португальской обуви

Обувная ярмарка в Милане по праву занимает ведущее место на мировом уровне.

Отрадно, что на главном смотре достижений обувного сектора в этом году, который проходит с 16 по 19 сентября, Португалия представлена второй по величине (после Испании) зарубежной делегацией.

Согласно источнику в Португальской ассоциации обуви, компонентов, изделий из кожи и кожзаменителя (APICCAPS), «на Micam (ярмарка обуви) и Mipel (ярмарка кожаных аксессуаров) будут представлены более 90 отечественных компаний, что является рекордным для Португалии за всю историю проведения мероприятий за рубежом».

Согласно APICCAPS, «присутствие на Micam является частью рекламной стратегии, определенной в партнерстве с Португальским агентством внешней торговли (AICEP), при поддержке программы Compete 2020, которая направлена на консолидацию относительной позиции португальской обуви на внешних рынках».

В данном контексте около двухсот компаний обувного сектора участвуют с начала года в «мегапрограмме продвижения в мировом масштабе», которая к концу 2018 года материализуется в присутствии примерно на 60 наиболее важных международных специализированных форумах».

«Продвижение внешней торговли является главным приоритетом для португальской обувной промышленности, которая поставляет за рубеж более 95% своей продукции», - заявляет APICCAPS, отмечая, что ее присутствие на Micam рассматривается как «участие в крупнейшей и самой престижной ярмарке обуви в мире». Не случайно на участие в ярмарке в Милане португальской промышленностью выделены общие инвестиции в размере 2 млн евро.

В целом - португальские компании, участвующие в Micam, обеспечивают рабочими местами более 8 тысяч человек и доходы от экспора порядка 500 млн евро. В свою очередь, в Mipel принимают участие «четыренациональных производителей кожаных изделий из числа самых важных».

«Пристального внимания» со стороны португальских компаний в плане экспорта в Европе заслуживают Германия, Испания, Франция и Италия, но, как подчеркивает ассоциация, «большая ставка в этом году сделана на два рынка, которые считаются «стратегическими»: Япония и США».

По данным APICCAPS, США в настоящее время являются «приоритетом для сектора обуви», и продажи на этом рынке «неуклонно растут» в последние годы - от 12 млн до 72 млн евро, а целью является удвоить экспорт в ближайшие годы».

Япония с 127 миллионами жителей также является «одним из наиболее перспективных рынков» на международной арене. Сегодня страна занимает шестое место на мировом рынке с уровнем «потребления» 703 миллиона пар обуви в год.Ежегодно японский рынок импортирует 650 миллионов пар обуви, прежде всего - из Китая (522 миллиона в 2017 году), Вьетнама (60 миллионов) и Индонезии (28 миллионов).

Португальский обувной сектор, насчитывающий более 1.500 компаний и 40 тысяч работников, в прошлом году экспортировал продукцию на сумму в 1.965 млн евро, что является историческим максимумом и эквивалентно более чем 83 миллионам пар обуви. Примечательно, что в среднем обувь была продана по второй по величине средней экспортной цене (26,54 долл. за пару) среди ведущих производителей обуви в мире.

По данным исследовательского бюро APICCAPS, с 2010 года наблюдается последовательное увеличение стоимости продукции, экспортируемой португальской обувной промышленностью, где с тех пор создано 280 новых компаний и 7.092 новых рабочих места.

В целом, на ярмарке в Милане присутствуют 1.600 экспонентов из порядка 50 стран. По оценкам, на мероприятии побывают более 40 тысяч посетителей-профессионалов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: центр по лечению рака поджелудочной железы

      От рака поджелудочной железы в Португалии сегодня умирают  около 1.300 человек.

      Подробнее

    • Португалия: дорожные пошлины - по-новому

      Новая классификация транспортных средств применительно к оплате за проезд (portagens) вступает в силу 1 января 2019 года.

      Подробнее

    • В метро Мадрида взорвался ноутбук

      В Мадриде шесть человек пострадали в метро из-за взрыва компьютера.

      Подробнее

    • Пилоты Ryanair проведут забастовку в пяти странах

      Забастовка состоится 28 сентября и будет продолжаться 24 часа.

      Подробнее

    • Италия: мигрантов высылают домой чартером

      Со второй попытки власти Италии выслали нелегальных мигрантов чартером.

      Подробнее

    • Италия: самые дорогие города Флоренция и Генуя

      Самыми дорогими городами Италии стали Флоренция и Генуя.

      Подробнее

    • В США раздали Шнобелевскую премию

      В США вручили Шнобелевскую премию: каннибалы, вуду и самостоятельная колоноскопия.

      Подробнее

    • Украина получит от ЕС миллиард евро

      Украина и Еврокомиссия подписали меморандум о предоставлении стране макрофинансовой помощи на 1 млрд евро.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья