Триумф португальской обуви

Отрадно, что на главном смотре достижений обувного сектора в этом году, который проходит с 16 по 19 сентября, Португалия представлена второй по величине (после Испании) зарубежной делегацией.

Согласно источнику в Португальской ассоциации обуви, компонентов, изделий из кожи и кожзаменителя (APICCAPS), «на Micam (ярмарка обуви) и Mipel (ярмарка кожаных аксессуаров) будут представлены более 90 отечественных компаний, что является рекордным для Португалии за всю историю проведения мероприятий за рубежом».

Согласно APICCAPS, «присутствие на Micam является частью рекламной стратегии, определенной в партнерстве с Португальским агентством внешней торговли (AICEP), при поддержке программы Compete 2020, которая направлена на консолидацию относительной позиции португальской обуви на внешних рынках».

В данном контексте около двухсот компаний обувного сектора участвуют с начала года в «мегапрограмме продвижения в мировом масштабе», которая к концу 2018 года материализуется в присутствии примерно на 60 наиболее важных международных специализированных форумах».

«Продвижение внешней торговли является главным приоритетом для португальской обувной промышленности, которая поставляет за рубеж более 95% своей продукции», - заявляет APICCAPS, отмечая, что ее присутствие на Micam рассматривается как «участие в крупнейшей и самой престижной ярмарке обуви в мире». Не случайно на участие в ярмарке в Милане португальской промышленностью выделены общие инвестиции в размере 2 млн евро.

В целом - португальские компании, участвующие в Micam, обеспечивают рабочими местами более 8 тысяч человек и доходы от экспора порядка 500 млн евро. В свою очередь, в Mipel принимают участие «четыренациональных производителей кожаных изделий из числа самых важных».

«Пристального внимания» со стороны португальских компаний в плане экспорта в Европе заслуживают Германия, Испания, Франция и Италия, но, как подчеркивает ассоциация, «большая ставка в этом году сделана на два рынка, которые считаются «стратегическими»: Япония и США».

По данным APICCAPS, США в настоящее время являются «приоритетом для сектора обуви», и продажи на этом рынке «неуклонно растут» в последние годы - от 12 млн до 72 млн евро, а целью является удвоить экспорт в ближайшие годы».

Япония с 127 миллионами жителей также является «одним из наиболее перспективных рынков» на международной арене. Сегодня страна занимает шестое место на мировом рынке с уровнем «потребления» 703 миллиона пар обуви в год.Ежегодно японский рынок импортирует 650 миллионов пар обуви, прежде всего - из Китая (522 миллиона в 2017 году), Вьетнама (60 миллионов) и Индонезии (28 миллионов).

Португальский обувной сектор, насчитывающий более 1.500 компаний и 40 тысяч работников, в прошлом году экспортировал продукцию на сумму в 1.965 млн евро, что является историческим максимумом и эквивалентно более чем 83 миллионам пар обуви. Примечательно, что в среднем обувь была продана по второй по величине средней экспортной цене (26,54 долл. за пару) среди ведущих производителей обуви в мире.

По данным исследовательского бюро APICCAPS, с 2010 года наблюдается последовательное увеличение стоимости продукции, экспортируемой португальской обувной промышленностью, где с тех пор создано 280 новых компаний и 7.092 новых рабочих места.

В целом, на ярмарке в Милане присутствуют 1.600 экспонентов из порядка 50 стран. По оценкам, на мероприятии побывают более 40 тысяч посетителей-профессионалов.